«إيه أو سي» تطرح شاشة بتصميم «بورشه ديزاين»

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أطلقت شركة «إيه أو سي» التايوانية AOC شاشة جديدة من سلسلة Agon لعشاق الألعاب، والتي تعد ثمرة تعاون مع «شركة بورشه ديزاين».

وأوضحت «إيه أو سي» أن الشاشة «Agon PD27» الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة وبدقة وضوح «2560 × 1440» بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 240 هرتز مع زمن استجابة يبلغ 0.5 مللي ثانية.

وتمتاز شاشة الألعاب الجديدة بتصميمها الأنيق الذي وضعته «بورشه ديزاين»، من خلال حامل معدني مستوحى من قفص الحماية بسيارات السباقات، مع إمكانية ضبط ارتفاع الشاشة وميلها.

وتحتوي الشاشة على إضاءة RGB في الخلف و«بروجيكتور» على الجانب السفلي يعرض شعار «بورشه» أو Agon، فضلاً عن عكس ألوان مختلفة على الطاولة تتناسب مع محتوى الشاشة.

وتوفر الشاشة الجديدة منفذ «DisplayPort 1.4»، ومحور «USB 3.2» يشتمل على أربعة منافذ، وسماعات ستريو «5 واط»، وجهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء، يمكن من خلاله ضبط الإعدادات المختلفة.

وتتوافر شاشة الألعاب الجديدة بسعر يبلغ 799 يورو (نحو 3474 درهماً).