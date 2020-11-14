إنشاء الأقسام الجديدة في «بنترست»

المصدر: الامارات اليوم

تتعدد الميزات، التي تقدمها شبكة «بنترست» لمستخدميها، في ما يتعلق بإنشاء «الألواح» Boards، والإضافة إليها، والحذف منها، ما يساعد العلامات التجارية، التي تقوم باستخدام حسابها على الشبكة، في عرض منتجاتها.

كما أتاحت الشبكة، أيضاً، إنشاء الأقسام عبر كل لوح لمزيد من التنظيم، وضاعفت المزايا الخاصة بهذا الأمر مع التحديثات المتوالية التي أضافتها للتطبيق.

وتتعدد الطرق، التي تقدمها الشبكة لإنشاء هذه الأقسام، للتسهيل على المستخدم.

فإذا كنت من مستخدمي أحدث إصدارات تطبيق «بنترست» للهواتف العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، فاتبع الخطوات التالية لإنشاء قسم جديد داخل اللوح الذي تريده بطريقة سهلة: سجل الدخول إلى حسابك على تطبيق «بنترست» على جهاز «أندرويد»، ثم انقر فوق أيقونة ملفك الشخصي في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، واختر «اللوح» Board الذي ترغب في إنشاء القسم الجديد به، ثم انقر فوق زر «الاختيار» Select يمين النافذة، وبعدها ابدأ باختيار الصور والمحتوى الذي تريد تثبيته Pins، لتبدأ نقله للقسم الجديد، ثم انقر فوق أيقونة «المجلد» Folder في نهاية الشاشة، وسجل الاسم الذي تريده على القسم الجديد تحت عبارة «اسم القسم» Section Name، ثم انقر فوق زر «تم» Done في أعلى يمين الشاشة، بعد ذلك انتظر لبرهة حتى تظهر عبارة «تمت إضافة القسم» Section Added في أعلى الشاشة.