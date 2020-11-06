تغيير خلفية «سفاري» في «Macos Big Sur»

المصدر: الامارات اليوم

أدخل نظام التشغيل «Macos Big Sur» تغييرات كثيرة على متصفح «سفاري»، ومن ذلك مثلاً أنه صار بمقدور المستخدم تبديل مظهر المتصفح ليتلاءم مع تفضيلاته، حيث يستطيع تغيير خلفية صفحة البداية مثلاً، وقائمة القراءة، وتبويبات «آي كلاود»، وغيرها.

فإذا كنت من مستخدمي «Macos Big Sur»، وأردت تغيير خلفية صفحة البداية لمتصفح «سفاري»، اتبع الخطوات التالية: افتح متصفح «سفاري» على جهازك، وانقر فوق أيقونة الخطوط الثلاثة الأفقية في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، لتنبثق أمامك قائمة جديدة، مرر داخلها بين خيارات الخلفيات الافتراضية التي يقدمها لك المتصفح. وإذا لم يرق لك أي منها، انقر فوق أيقونة الجمع في نهاية الجانب الأيسر من القائمة لتضيف خلفية أخرى، ثم ابحث عن الصورة التي ترغب في أن تصبح خلفية للمتصفح وحددها، وبعدها انقر فوق الصورة لمعاينتها في حالة عملها كخلفية للمتصفح، ولو استقر رأيك على استخدامها، انقر فوق زر «الاختيار» Choose لتأكيد رغبتك.

وهنا لاحظ أنك لو أردت تغيير خلفية مخصصة على «سفاري»، سيكون عليك إلغاء الخلفية الموجودة أولاً عن طريق فتح صفحة البداية على المتصفح، والنقر فوق أيقونة الخطوط الثلاثة الأفقية في نهاية الشاشة، ثم النقر فوق زر الغلق الموجود في أعلى الجانب الأيسر منها.