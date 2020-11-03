الكتابة على الفيديوهات عبر تطبيق TikTok

المصدر: الامارات اليوم

استطاع تطبيق TikTok أن يحظى بإعجاب الشباب والمراهقين خلال فترة قصيرة، بسبب تركه الباب واسعاً أمام هؤلاء الشباب لإظهار إبداعاتهم في مجال الفيديو. وقد استطاع العديدون نيل قدر واسع من الشهرة من خلال التطبيق الذي لا يتوقف عن إضافة ميزات جديدة في كل يوم. ومن الميزات التي شملها في الفترة الأخيرة، إضافة النصوص إلى محتوى الفيديو. لذلك، إذا كنت من مستخدمي التطبيق، فإنه يمكنك الكتابة على مقاطع الفيديو، من خلال فتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل نغمة موسيقية فوق خلفية سوداء، ثم انقر فوق أيقونة الجمع «+» في منتصف نهاية الشاشة. اختر مدة الفيديو من بين الخيارات المتاحة في نهاية الشاشة، التي تراوح بين 15 و60 ثانية، ثم انقر مع التثبيت فوق الزر الأحمر الخاص بتسجيل الفيديو أعلى شريط اختيار مدة الفيديو.

بعد اكتمال الفيديو، ستلاحظ ظهور دائرة تحتوي على علامة التأشير يمين الشاشة، وهنا انقر فوقها لتبدأ في إضافة النص إلى الفيديو.

توجه بعد ذلك إلى نهاية النافذة الجديدة، وانقر فوق أيقونة إضافة النص التي تبدو في شكل حرف «A»، وابدأ بكتابة ما ترغب، علماً بأنه بمقدورك تغيير حجم الخط ونوعه ولونه، وكذلك حذف ما ترغب من النصوص بمجرد النقر فوقها.

بعد الانتهاء، انقر فوق أيقونة الغلق «X» أعلى الشاشة، ثم فوق زر «التالي» Next في نهاية الشاشة، علماً بأنه بمقدورك إضافة الوسوم والوصف لتسهيل العثور على المحتوى ومكان مشاركة الفيديو. وأخيراً، انقر فوق خيار «النشر» Post.