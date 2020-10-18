«كاسبرسكي»: 47% من الأطفال في الإمارات يمتلكون حسابات على وسائل التواصل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهرت دراسة استطلاعية أجرتها شركة «كاسبرسكي» العالمية المتخصصة في الأمن الإلكتروني، بعنوان «الأبوة الرقمية المسؤولة»، أن 47% من الأطفال في دولة الإمارات يمتلكون حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، من أشهرها «فيس بوك» (بنسبة 74%)، و«واتس أب» (68%)، و«إنستغرام» (60%)، و«سناب تشات» (38%).

وأضافت الشركة أن 70% من الآباء المشاركين في الدراسة من دولة الإمارات، قالوا إنهم «يصادقون» أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بل إنهم يتبادلون الدردشة معهم على صفحاتهم. ووفقاً للدراسة، فإن 32% من الآباء ليسوا متأكدين بشأن نوع المعلومات التي يكشفها أطفالهم للآخرين في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوصت «كاسبرسكي» الآباء، بصرورة أن يصادقوا أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يتحققوا من المعلومات التي يشاركونها مع آخرين من وقت إلى آخر، والحرص على تثبيت حل أمني موثوق به لحماية الطفل.