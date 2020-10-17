العثور على المحتوى وتشاركه في «نتفليكس»

المصدر: الامارات اليوم

استطاعت شبكة «نتفليكس»، خلال فترة قصيرة نسبياً، أن تحظى بملايين المشتركين حول العالم، حيث تمتلك كماً هائلاً من الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية والمحتوى الوثائقي، كما أنها تتيح لمشتركيها مشاهدة المحتوى الخاص بها عبر منصات متنوعة، مثل: الهواتف، والحاسبات، والتلفاز الذكي.

وتقوم بتقسيم هذا المحتوى بشكل متميز، يسهل على المستخدم العثور على ما يرغبه. لكن بعض المستخدمين يغفل كثيراً من الميزات الأخرى التي تقدمها الشبكة، ولا يستفيد منها بشكل كامل. فإذا كنت من مستخدمي «نتفليكس»، فحاول الاستفادة من هذه النصائح في زيادة الميزات التي تحصل عليها من المنصة: إذا كنت تشعر بالحيرة إزاء المحتوى المتنوع والكبير عبر «نتفليكس» فيمكنك تقليل اختياراتك بالتوجه مباشرة إلى الأفلام التي حصلت على الجوائز تحت قسم: «العروض الفائزة بجوائز أوسكار والمرشحون الجدد لها» Oscar Winners And Recent Nominees، وستجدها مصنفة بحسب النوع، والشعبية، وأيها موجود بالفعل ضمن قائمة المشاهدة الخاصة بك.

ويمكنك أن تشارك متابعيك، عبر شبكة «إنستغرام»، ما راقك من عروض «نتفليكس»، وتوصيهم بمشاهدتها عبر ملمح القصص، فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس»، فانقر فوق زر «المشاركة» Share، ثم فوق خيار «قصص إنستغرام» Instagram Stories مباشرة من بين خيارات المشاركة المتاحة، علماً بأنه بمقدورك إضافة الرموز التعبيرية أو النصوص أو الصور المتحركة واستطلاعات الرأي أيضاً. وفي حال كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، يمكنك إرسال توصياتك الخاصة بالعروض على شبكة «نتفليكس»، عبر «الرسائل المباشرة» Direct Messages لتطبيق «إنستغرام».