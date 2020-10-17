نمواً في مبيعات «أوبو» بالمنطقة بالربع الثاني 214%

أفاد مدير الاستراتيجية والتخطيط في شركة «أوبو» الشرق الأوسط، فادي أبوشمط، بأن مبيعات الشركة ارتفعت 214% بأسواق المنطقة، خلال الربع الثاني من 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات سوقية لشركة الأبحاث والتحليلات الدولية «كاناليس».

وأضاف، خلال لقاء صحافي عقدته الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لأعمالها، نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن جائحة «كورونا» رفعت معدلات الطلب واستبدال الهواتف الذكية، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار إلى أن الشركة رصدت، بداية العام، سبعة مليارات دولار للبحث والتطوير، خلال الثلاثة أعوام المقبلة، في مجال تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لافتاً إلى أن «الشركة تعتزم طرح أول ساعة ذكية لها بالإمارات، مطلع العام المقبل».

ونوه بأن الشركة طرحت، أخيراً، بأسواق الإمارات الجيل الجديد من هواتفها «رينو4»، والذي يشمل ثلاثة إصدارات: «رينو 4»، و«رينو 4 برو»، و«رينو 4 برو 5 جي».

أحمد الشربيني ■دبي