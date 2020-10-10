زيادة سرعة تحميل الخرائط عبر «غوغل إرث»

المصدر: الامارات اليوم

يحفل تطبيق «غوغل إرث» Google Earth بميزات كثيرة للغاية تجعله أهم التطبيقات في مجال الخرائط والاتجاهات.

ومن ذلك إمكانية استعراض الدول والمدن والبلدان، بل والمياه والفضاء وبعض الكواكب. كما يزخر التطبيق بالميزات التي تساعد المستخدم على تكوين صورة واضحة عن الأماكن التي يزورها عن طريق الصور الملحقة بالخرائط وخطوط الحدود والارتفاعات وغير ذلك من التفاصيل. ولكثرة التفاصيل وبطء بعض شبكات الإنترنت، قد يستغرق تحميل هذه البيانات وقتاً طويلاً.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق Google Earth عبر الـ«ويب»، يمكنك زيادة سرعة تحميل الصور والخرائط باتباع ما يلي: افتح متصفح «كروم»، وتوجه إلى موقع الـ«ويب» الخاص بتطبيق Google Earth، ثم انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى يسار الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب «الإعدادات» Settings وانقر فوقه.

وبعدها ابحث عن قسم «حجم ذاكرة التخزين المؤقت» Memory Cache Size، وتجده فيمنتصف النافذة تقريباً. وبإمكانك الآن اختيار الحجم الذي يناسبك، علماً بأن السرعة الافتراضية 400 ميغابايت، لذا للإسراع في تحميل الصور، قم بزيادة حجم الذاكرة المؤقتة بتحريك المؤشر المجاور للخيار السابق جهة اليمين، أو قم بإيقاف الصور ثلاثية الأبعاد.

لاحظ أنه أحياناً لا يتم تحميل الصورة بشكل كامل على التطبيق، الأمر الذي يجعل الصورة غائمة، لذلك تابع مؤشر التحميل الذي يظهر في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، حيث يفترض أن تصل النسبة به إلى 100% لترى الصورة بشكلها الحقيقي، وعندها انقر فوق زر «الحفظ» Save الأزرق في نهاية النافذة.