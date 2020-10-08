تعديل خيارات إدارة الحالة عبر «لينكدإن»

المصدر: الامارات اليوم

يحتاج المستخدم أحياناً إلى قدر من الهدوء والخصوصية بعيداً عن ملاحقات الأصدقاء أو المتابعين، أو تطفل بعض جهات الاتصال عبر الشبكات الاجتماعية، لذا أتاحت معظم الشبكات للمستخدم إخفاء وجوده.

ومن ذلك، مثلاً، تطبيقا «واتس أب» و«إنستغرام» وشبكة «بنترست»، كما أتاحت شبكة «لينكدإن» هذا الحق لمستخدميها، وأطلقت على هذا الوضع اسم «إدارة الحالة» Managing Status في إشارة إلى الإعداد الذي يستطيع المستخدم من خلاله اختيار من يمكنهم رؤية أنه موجود في الوقت الراهن على الشبكة Online، وهل يسمح بذلك لجميع أعضاء الشبكة أم لجهات الاتصال فقط.

فإذا كنت من مستخدمي «لينكدإن» عبر الحاسب، اتبع الخطوات الآتية للتحكم في إظهار وجودك على الشبكة: سجل الدخول إلى حسابك على شبكة «لينكدإن» عبر الـ«ويب»، وانتقل إلى خيار «المزيد» More الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ثلاث نقاط أفقية في نهاية يمين الشاشة، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار «إعدادات المراسلة» Messaging Settings، ومن ثم انقر فوق زر «تحديث الإعدادات» Update Settings في نهاية الجانب الأيمن من النافذة التالية، وستنتقل بموجب ذلك إلى صفحة «الخصوصية» Privacy، اختر من خلالها الوضع الذي ترغب فيه، وانتظر حتى تتأكد أن الإعداد قد تم «حفظه» Saved، ثم انقر فوق زر «الغلق» Close أعلى يمين النافذة.