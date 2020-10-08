حذف المحتوى الصوتي من ملف «فيس بوك» الشخصي

المصدر: الامارات اليوم

يستطيع مستخدمو تطبيق «فيس بوك» عبر هواتف «آي فون» إضافة المواد الصوتية والموسيقى إلى ملفاتهم الشخصية، بحيث يمكن لمن يقومون بزيارة هذه الملفات الاطلاع على المحتوى الصوتي الذي يروقهم، والانتقال إلى صفحة صاحب هذا المحتوى الصوتي بمجرد النقر فوق المادة الخاصة به، كما يمكنهم إضافة هذه المواد إلى ملفاتهم الشخصية.

لكن قد يرغب المستخدم في حذف هذه المواد الصوتية لأنها لم تعد تروقه.

والحقيقة أن هذا الأمر غير ممكن من خلال تطبيق الهاتف، غير أنه بإمكان المستخدم القيام به من خلال موقع المنصة على الـ«ويب».

فإذا رغبت في حذف بعض المواد الصوتية التي أضفتها إلى حسابك الشخصي عبر تطبيق «فيس بوك» على هاتف «آي فون»، اتبع الخطوات التالية: توجه إلى موقع «فيس بوك» عبر الـ«ويب» ثم سجل الدخول إلى حسابك الشخصي، ومن ثم انقر فوق أيقونة ملفك الشخصي، ثم فوق زر «المزيد» الموجود تحت صورة الغلاف الخاصة بك في الأعلى، وبعد ذلك انقر فوق خيار «الموسيقى» Music من النافذة المنسدلة التي ظهرت أمامك. وعندها ستشاهد بموجب ذلك كل المواد الصوتية التي أضفتها في السابق لملفك الشخصي، ولإزالة أي منها مرر مؤشر الفأرة فوقها، وستشاهد على الفور أيقونة سهم يشير للأسفل، ثم انقر فوق السهم، ومن ثم فوق خيار «حذف الأغنية» Delete Song.