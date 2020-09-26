46 % من المستخدمين في الإمارات يختارون كلمة مرور «فريدة» لكل حساب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهرت دراسة بحثية أجرتها شركة «كاسبرسكي» أن المستخدمين يعرضون سلامتهم على الإنترنت للخطر باتخاذ قرارات خاطئة بشأن كلمات المرور، وارتكاب أخطاء بسيطة عند اختيارها، ما قد يتسبب لهم بعواقب غير محمودة.

وأشارت الدراسة إلى أن 46% فقط من مستخدمي الإنترنت في الإمارات يحرصون على اختيار كلمات مرور جديدة وفريدة لمختلف حساباتهم الرقمية على الإنترنت، وأن 18% من المشاركين في الدراسة يستخدمون كلمة المرور نفسها لجميع حساباتهم، وهي نسبة باعثة على القلق؛ فمن الممكن، إذا تسربت كلمة مرور واحدة، أن يصبح هؤلاء معرضين لخطر اختراق جميع حساباتهم واستغلالها بطرق خبيثة.

وتبيّن من الدراسة أنه ينبغي لمستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم إتقان كيفية اختيار كلمات المرور واستخدامها بفاعلية لحماية حضورهم الرقمي على الإنترنت.

وأظهرت الدراسة أن المستخدمين يسيئون التعامل مع كلمات المرور عبر اللجوء إلى طرق غير آمنة لتذكرها. وأقرّ 28% من المشاركين في الدراسة بتدوين كلمات المرور الخاصة بهم على دفاتر للمساعدة في تذكرها.

في حين ذكر 15% أنهم سمحوا لمتصفح الويب بتخزين كلمات المرور.