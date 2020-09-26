«لينكدإن»: تحديثات تساعد الأعضاء على بناء علاقات مثمرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «لينكدإن»، عن عدد من التحديثات التي تعزز قدرة أعضاء المنصة على البحث الدقيق والتواصل مع مجتمعهم والتفاعل في ما بينهم بشكل أسهل وأسرع، بما يثري تجربة المستخدم ويجعلها أكثر أماناً وشمولية لبناء علاقات مثمرة على المستوى المهني.

وقدمت «لينكدإن» لأعضاء المنصة تصميماً مرئياً جديداً، وميزات إضافية لخيارات المراسلة. كما حدّثت طريقة العرض بالتركيز على ما يريده أعضاء الشبكة، مع تجربة بحث محسّنة ستطبقها تباعاً خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك في أول تحديث رئيس لتصميم واجهة المنصة منذ خمس سنوات. ولضمان تجربة أفضل للمستخدمين، شملت التحديثات أيضاً إضافة ألوان أكثر دفئاً مع الأزرق والأخضر اللذين يرمزان للحركة والاختيارات المتاحة، إضافة إلى رسومات جديدة وأشكال تعزز الجانب الإنساني في عالم الأعمال.