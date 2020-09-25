استخدام أيقونات شريط الكتابة اليدوية مع «قلم أبل»

المصدر: الامارات اليوم

أصبح استخدام «قلم أبل» مع أجهزة «آي باد» أمراً شائعاً، ويقبل الكثيرون على استخدامه في الرسم والتلوين، غير أنهم لا يعرفون كل ميزاته المهمة مثل التي تساعدهم على الكتابة بخط اليد في تطبيق «الملاحظات» Notes المدمج بأجهزة «آي باد».

وبتفعيل ملمح الكتابة اليدوية في التطبيق تظهر أمام المستخدم في نهاية الشاشة مجموعة من الأيقونات التي قد لا يعرف استخداماتها.

فإذا كنت من مستخدمي ملمح الكتابة بخط اليد باستخدام «قلم أبل»، اتبع الخطوات التالية للاستفادة الكاملة من مجموعة الأيقونات بالشريط:

انقر فوق الأيقونة الأولى جهة اليسار لتحديد سمك وشفافية القلم الذي ستستخدمه في الكتابة، ثم انقر فوق الأيقونة الثانية والثالثة لتختار قلم التحديد أو القلم الرصاص في الكتابة، ومن ثم انقر فوق الأيقونة الرابعة من جهة اليسار لتستخدم الممحاة، حيث يتحول «قلم أبل» نفسه بعد النقر فوق هذه الأيقونة إلى ممحاة، ويمكنك وقتها تحريكها فوق أي شيء ترغب في محوه من المذكرة.

وانقر فوق الأيقونة الخامسة من جهة اليسار لتستخدم ما يعرف بـ«أداة تحديد نمط اللاسو» Lasso-Style Selection Tool، حيث يمكنك بمجرد اختيار هذه الأداة الدوران فوق العناصر لتحديدها، وبعد تحديدها يمكنك استخدام إصبعك في نقلها من مكان آخر.

أو انقر فوق الأيقونة السادسة التي تبدو في شكل مسطرة لتظهر أمامك مسطرة ضخمة في المساحة المخصصة لإنشاء الملاحظة، ويمكنك الآن استخدام أصابعك في نقل المسطرة وتغيير مقدار الزاوية الخاصة بها، ثم انقر فوق أيقونة المسطرة مرة أخرى لو أردت إيقاف عملها. وستشاهد في الجانب الأيمن مجموعة الألوان الأساسية التي يمكنك الاختيار من بينها، أما إذا أردت المزيد من درجات الألوان فانقر فوق الكرة الملونة الموجودة في بداية الصف الثاني جهة اليمين.