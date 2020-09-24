«إيزو» اليابانية تطلق شاشة منحنية للمحترفين

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت «شركة إيزو اليابانية» عن إطلاق شاشتها «FlexScan EV3895» المنحنية الجديدة، لتلبية متطلبات المستخدمين المحترفين والمبدعين.

وتشتمل الشاشة على لوحة IPS قياس 38 بوصة، وتعمل بدقة وضوح (3840*1600) بيكسل، مع كثافة 111 بيكسل في البوصة المربعة، وبنسبة باعية (24:10).

وتمتاز الشاشة الجديدة بتغطية نطاق الألوان (DCI-P3) بنسبة 94%، ونطاق الألوان (sRGB) بنسبة 100%.

وأضافت الشركة أن معدل تنشيط الصورة بالشاشة المنحنية الجديدة يبلغ 60 هرتز، في حين يبلغ زمن الاستجابة 5 مللي ثانية. وتشتمل الشاشة على قابس (USB-C)، يتيح للمستخدم توصيل الكمبيوتر المحمول بالشاشة عن طريق كابل واحد، كما تتضمن الشاشة محور (USB 3.1)من أربعة منافذ ومنفذ «إيثرنت».

ويمكن توصيل أجهزة الكمبيوتر المكتبية بالشاشة المنحنية الجديدة عن طريق منفذ (DisplayPort) أو منفذي (HDMI)، إضافة إلى سماعتي ستيريو بقدرة واط واحد، ومنفذ لسماعة الرأس. كما يمكن للمستخدم ضبط الشاشة الجديدة من حيث الارتفاع والميل. وأعلنت «إيزو» عن طرح الشاشة في الأسواق العالمية بدءاً من نوفمبر المقبل.