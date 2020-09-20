إرسال نسخة من الرسائل المرسلة إلى المستخدم نفسه

المصدر: الامارات اليوم

يسمح تطبيق البريد الأساسي «Mail»، في الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس»، بميزات عديدة لمستخدميه، ليساعدهم على تعديل الإعدادات الخاصة بالتطبيق بما يتلاءم مع تفضيلاتهم، ومن ذلك مثلاً تعديل إعدادات التمرير، وتنظيم الرسائل الواردة بحسب الورود الزمني أو حسب المحادثات، وتحديد المساحة الخاصة بمعاينة الرسائل.

ومن ذلك أيضاً إنشاء نسخة من الرسائل التي يقوم المستخدم بإرسالها تلقائياً إلى المستخدم نفسه، مع إخفاء هذا الأمر عن متلقي الرسائل Blind Copy، وهو أمر يحرص عليه بعض المستخدمين للتوثيق والتذكرة، وسهولة العثور على الرسائل وقت الحاجة.

فإذا كنت من المهتمين بهذا الأمر ومن مستخدمي التطبيق عبر أجهزة «آي فون»، اتبع الخطوات التالية لإرسال نسخة تلقائية إلى نفسك من كل الرسائل التي تقوم بإرسالها للآخرين: انقر فوق تطبيق «الإعدادات» Settings، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر للأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تطبيق «البريد» Mail وانقر فوقه، ومن ثم مرر مجدداً داخل نافذة البريد حتى تصل إلى قسم «إنشاء الرسائل» Composing، وبعدها ابحث داخل القسم السابق عن خيار «إرسال نسخة مخفية من الرسائل التي أُرسلها للآخرين لنفسي» Always Bcc Myself، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين حتى يظهر اللون الأخضر.