«باور بانك» يشحن أجهزة «أبل» لاسلكياً

المصدر: كاليفورنيا ■د.ب.أ

أعلنت شركة «ساتيشي» الأميركية (Satechi) عن إطلاق جهاز «باور بانك» Quatro Wireless الجديد بسعر يبلغ 100 دولار (نحو 367 درهماً).

وأوضحت الشركة أن الـ«باور بانك» يتيح إمكانية شحن الهاتف الذكي «آي فون» والسماعات اللاسلكية AirPods، والساعة الذكية «أبل ووتش» لاسلكياً، كما أنه يشتمل على منفذي «يو إس بي» USB لشحن الأجهزة الأخرى عن طريق كابل.

ويحتاج استعمال الـ«باور بانك» لشحن أجهزة «أبل» لاسلكياً إلى بعض الوقت، إذ يتم شحن «آي فون» بقدرة خمسة واط، فيما تصل القدرة القصوى مع «أبل ووتش» إلى 2.5 واط فقط.