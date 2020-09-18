استخدام «قلم أبل» في الكتابة بخط اليد

المصدر: الامارات اليوم

يقتصر استخدام البعض لـ«قلم أبل» على الرسم الافتراضي والتلوين عبر أجهزة «آي باد»، رغم أنه من الممكن استخدامه في تسجيل الملاحظات بخط اليد ورسم المخططات وغير ذلك. وهو أمر سهل لا يحتاج إلى تنزيل تطبيقات معينة، بل مجرد استخدام «تطبيق الملاحظات» Notes App الموجود على الجهاز. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق وترغب في استخدام القلم في تسجيل ملاحظاتك بشكل سريع، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق الملاحظات على جهازك ثم انقر فوق أيقونة إنشاء ملاحظة جديدة وتبدو في شكل قلم وورقة أعلى يمين الشاشة، وبعد ذلك انقر فوق أيقونة تكبير نافذة التطبيق لتشغل مساحة الشاشة بأكملها، وتبدو في شكل سهمين متعاكسين في أعلى يسار النافذة، ومن ثم انقر فوق الشاشة برأس «قلم أبل» للدخول إلى وضع الكتابة بخط اليد، وبموجب ذلك ستظهر أمامك أدوات الرسم في نهاية الشاشة، وعندها انقر فوق أيقونة القلم الواردة في أقصى يسار شريط الأدوات لتحدد سمك السن الذي تكتب به ومستوى الشفافية، ويمكنك الآن الكتابة أو الرسم بشكل عفوي، مع استخدام أصابعك في التمرير للأسفل أو للأعلى.