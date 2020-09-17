«سامسونغ» تطلق إصداراً متطوراً من «غالاكسي ووتش 3»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات»، أمس، عن توافر ساعة Titanium Galaxy Watch3 الذكية في دولة الإمارات بلون التيتانيوم، التي تعد الإصدار الأحدث من ساعتها الذكية الأكثر تطوراً تكنولوجياً.

وتقدم الساعة تجارب جديدة لمراقبة الصحة، إذ زودتها «سامسونغ» بأداة تحليل تتميز بقدرتها على تقديم ملاحظات في الوقت الفعلي أثناء الجري، إضافة إلى تقارير ما بعد تمارين اللياقة الستة، كما يمكن تتبع نشاط القلب أثناء التمارين.

وتتوافر الساعة ابتداءً من 17 سبتمبر الجاري، بسعر 2299 درهماً.