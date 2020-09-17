حفظ الصور عبر Notes تلقائياً في تطبيق «الصور»

المصدر: الإمارات اليوم

يستعين الكثيرون بتطبيق «الملاحظات» Notes، على الأجهزة العاملة بنظام تشغيل «آي أو إس»، في تسجيل الملاحظات التي تطرأ على أذهانهم، ورسم المخططات ومشاركتها مع الآخرين، فضلاً عن تصوير المهام البسيطة التي ينبغي تذكرها، مثل الواجبات المدرسية، أو المسح الضوئي لبعض المهام الخاصة بالعمل، غير أن هذه الصور لا يتم حفظها بشكل تلقائي داخل تطبيق «الصور» Photos في الهاتف، ومن ثم يضطر المستخدم إلى البحث عنها داخل تطبيق «الملاحظات» ذاته، لذلك إذا كنت من مستخدمي تطبيق Notes فيمكنك حفظ الصور التي تلتقطها باستخدام التطبيق تلقائياً في تطبيق «الصور» لتسهيل العثور عليها، وذلك من خلال النقر فوق تطبيق «الإعدادات»، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي.

مرر للأسفل داخل النافذة الجديدة، حتى تصل إلى تطبيق «الملاحظات» Notes وانقر فوقه، ثم مرر مجدداً للأسفل داخل النافذة التالية حتى تصل إلى تبويب: «الوسائط» Media.

حرك المؤشر المجاور لخيار: «حفظ إلى تطبيق الصور»، من اليسار إلى اليمين لتفعيله.