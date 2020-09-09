شركة أميركية تطلق «باور بانك» يتيح شحن 4 أجهزة معاً

المصدر: بالو ألتو - د.ب.أ

أعلنت شركة «Zendure»، الأميركية، عن إطلاق جهاز «باور بانك» SuperTank Pro جديد، بقدرة 26 ألفاً و800 مللي أمبير/‏ساعة، وبقدرة إجمالية تبلغ 138 وات.

وأوضحت الشركة أن الـ«باور بانك» الجديد يتيح للمستخدم إمكانية شحن أجهزة كمبيوتر محمول، وأجهزة لوحية، وهواتف ذكية، عبر أربعة منافذ «يو إس بي ــ سي» USB-C في الوقت نفسه، فضلاً عن إمكانية شحن جهاز الكمبيوتر المحمول «أبل ماك بوك برو» قياس 16 بوصة بقدرة 100 وات، ويشتمل الجسم المدمج للـ«باور بانك» الجديد على شاشة OLED. يأتي الـ«باور بانك» الجديد بحجم مدمج لا يتعدى وزنه 500 غرام، في وقت ركبت فيه الشركة الشاشة على المقدمة لإظهار حالة الشحن، وتحديث البرامج الثابتة (فيرموير)، إذا لزم الأمر.

وأعلنت الشركة عن طرح الـ«باور بانك» الجديد في الأسواق، خلال نوفمبر المقبل، بسعر يبدأ من 149 دولاراً (نحو 547 درهماً).