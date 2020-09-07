إضافة جدول المحتويات المُعد مسبقاً إلى المستندات

المصدر: الإمارات اليوم

يعتبر جدول المحتويات إحدى الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها القراء في فهم ما يحتويه المستند من معلومات، كما أنه يسهل على المستخدم الوصول إلى المعلومة التي يريدها بمجرد التعرف الى مكانها من الجدول بدلاً من تصفح المستند كله.

وسهّل تطبيق «مستندات غوغل» لمستخدميه إنشاء جداول المحتويات تلقائياً من خلال الاستعانة بالعناوين الرئيسة والفرعية الموجودة في المستند، كما سمح لهم أيضاً بإدراج جدول محتويات معد مسبقاً إلى هذه المستندات.

فإذا كنت من مستخدمي إصدار تطبيق «مستندات غوغل» عبر الـ«ويب»، اتبع الخطوات التالية لإضافة جدول المحتويات المعد سلفاً إلى مستندك: افتح «مستندات غوغل» عبر الـ«ويب» ثم المستند الذي ترغب في إضافة جدول المحتويات إليه، ومن ثم انقر فوق المكان الذي تريد أن يظهر فيه جدول المحتويات داخل المستند، وبعدها انتقل إلى شريط القوائم أعلى الشاشة وانقر فوق قائمة «الإدراج» Insert، ثم مرر للأسفل داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «جدول المحتويات» Table Of Contents وانقر فوقه.

وعندها سيظهر أمامك شكلان لتختار من بينهما المظهر الذي تحب أن يبدو عليه الجدول داخل المستند، الأول يضمن ظهور المحتويات مع أرقام الصفحات، فيما الثاني ستظهر فيه المحتويات بروابط زرقاء.