إيقاف ضم مستخدمي «واتس أب» إلى المجموعات

المصدر: الامارات اليوم

يعدّ تطبيق «واتس أب» الأكثر تفضيلاً في إجراء المحادثات ومكالمات الفيديو بين كثيرين من المستخدمين.

ولتسهيل التواصل، سمح التطبيق للمستخدمين بضم بعضهم بعضاً إلى المجموعات المختلفة، طالما أن كل منهم يندرج ضمن جهات الاتصال الخاصة بالطرف الآخر. غير أن هذا الأمر سبب للبعض إزعاجاً، إذ يتفاجأون بعضوية مجموعات لا يهتمون بما يدور داخلها ولا يحرصون على الاطلاع على نقاشاتها.

لذا تجاوب التطبيق مع حاجة هؤلاء إلى الحصول على قدر أكبر من الخصوصية ومنع الآخرين من ضمهم للمجموعات من دون إذنهم.

فإذا كنت من مستخدمي «واتس أب» عبر هواتف «آي فون» وترغب في منع الآخرين من ضمك إلى المجموعات المختلفة من دون أذنك، اتبع الآتي: تأكد أولاً من كون إصدار تطبيق «واتس أب» الخاص بك هو الإصدار(2.19.112)، ثم افتح التطبيق على هاتفك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل سماعة بيضاء فوق خلفية خضراء، ومن ثم انقر فوق تبويب «الإعدادات» Settings من شريط الأدوات في نهاية الجانب الأيمن أسفل الشاشة، وبعدها انقر فوق قسم «الحساب» Account، ومنه انتقل إلى فئة «الخصوصية» Privacy ثم إلى قسم «المجموعات» Groups، وعندها ستشاهد داخل النافذة الجديدة ضمن قسم خصوصية المجموعات ثلاثة خيارات، انقر فوق الخيار الأول: Everyone إذا كنت تفضل السماح لأي شخص بإضافتك إلى أي مجموعة، أو انقر فوق خيار: My Contacts لتسمح لجميع الموجودين ضمن جهات الاتصال الخاصة بك بإضافتك للمجموعات المختلفة، أو انقر فوق الخيار الثالث: My Contacts Except لتستثني بعض الأشخاص الموجودين ضمن جهات الاتصال الخاصة بك من ضمك للمجموعات المختلفة.