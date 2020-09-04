«مايكروسوفت» تضيف 14 خاصية جديدة إلى «وان درايف»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «مايكروسوفت» عن تحديث كبير لخدمة التخزين السحابية الخاصة بها، المعروفة باسم «وان درايف»، حيث أضافت 14 خاصية جديدة للخدمة، تحقق من خلالها مزيداً من التأمين للملفات والمجلدات، فضلاً عن المرونة في التحكم والخصوصية، وسهولة الوصول إلى المجلدات المتاحة للمشاركة مع الآخرين، سواء بالعمل أو العائلة والأصدقاء، ورفع حجم الملف المسموح بتحميله على الخدمة من 15 غيغابايت إلى 100 غيغابايت.

وكشفت «مايكروسوفت» عن التحديث الجديد في تدوينه نشرها المدير العام لخدمة «أوفيس 365 السحابية»، سيث باتون، على صفحة المدونة الرسمية لخدمة «أوفيس 365»، مشيراً إلى أن هذا التحديث يأتي تمشياً مع التغيير الذي حدث في الطريقة التي تم بها استخدم التكنولوجيا خلال العام الجاري، وجعل كل شيء يتم عن بُعد عبر الإنترنت.

وحدّد باتون الخواص الـ14 الجديدة كما يلي:

الإضافة المباشرة

تعني هذه الخاصية إمكانية إضافة المجلدات والملفات المطلوب مشاركتها مع زملاء العمل، أو أفراد العائلة مباشرة إلى خدنة «وان درايف»، بمجرد اختيار أمر «أضف إلى وان درايف»، لتصبح متاحة للمسوح لهم بالوصول إليها، بحيث يكون كل المحتوى المشترك الخاص بالمستخدم في مكان واحد.

«تيم» يتحكم

أضيف لـ«وان درايف» خاصية تجعل تطبيق «مايكروسوفت تيم» لمؤتمرات الفيديو، والعمل التشاركي، قادراً على الوصول إلى ملفات «وان درايف» والتحكم فيها، تماماً كتطبيق «أوفيس 365»، حيث سيتاح لمستخدم «تيم» خيار إنشاء روابط مشاركة توفر الوصول إلى أي شخص، أو أشخاص داخل المؤسسة.

مزامنة المكتبات المشتركة

أصبح متاحاً للمستخدم عبر هذه الخاصية، تحديث ومزامنة البيانات الوصفية الأساسية للملفات والمجلدات في المكتبات المشتركة على «وان درايف»، من خلال ميزات القراءة والكتابة والتعديل، بعد أن كانت الخاصية قاصرة على القراءة فقط.

استمرار المشاركة

تتيح هذه الخاصية أن يستمر الشخص الذي منح حق الوصول والتعامل مع مجلد أو ملف ما، الاستمرار في التمتع بهذه الصلاحية، حتى لو تم نقل المجلد من مكان إلى آخر داخل «وان درايف»، من خلال رابط جديد يتلقاه تلقائياً من «وان درايف» للمكان الجديد للملف بصلاحياته القديمة نفسها.

رفع حجم الملف

تضمن التحديث رفع حجم ملف التحميل المسموح به من 15 غيغابايت إلى 100 غيغابايت، وذلك في كل من خدمة «وان درايف»، وتطبيق «شير بوينت»، لجميع المستخدمين والمشتركين.

المزامنة التفاضلية

تتيح هذه الخاصية مزامنة الأجزاء التي تم تغييرها فقط في الملف، وليس الملف بأكمله، وذلك لتسريع وتسهيل المزامنة، وهي خاصية كانت مطلوبة على نطاق واسع من قبل المستخدمين.

إيقاف الإشعارات

تم تعديل خاصية إيقاف الإشعارات لتصبح أكثر ذكاء، حيث تتم على مستوى الملف الواحد، أو المجلد الواحد، كل على حدة، بدلاً من التنبيهات العامة الحالية على مستوى مكتبة الملفات بكاملها.

مشاركة وتأمين

ترتبط هذه الخاصية بتسهيل نسخ ومشاركة الروابط التي تظهر في برامج التصفح مع الزملاء والأصدقاء بسهولة، لكن مع مراعاة جميع سياسات المشاركة القائمة تلقائياً، ما يعزز التعاون الطبيعي والسهل داخل المؤسسة.

تحكم أعلى

تم تعديل لوحة التحكم في المعلومات، لتتضمن التحقق من إصدارات التطبيق المتزامنة وحالة المزامنة وأهم أخطاء المزامنة على الأجهزة الفردية.

حماية وحوكمة

تقوم خاصية حماية وحوكمة الملفات بالتعرف إلى المعلومات الحساسة، والتصنيف التلقائي لها، ووضع علامة الحساسية لمواقع تطبيق «شير بوينت» وتهيئة «حواجز المعلومات»، وتطبيق سياسات المصادقة متعددة العوامل.

انتهاء الصلاحية التلقائي

تتيح هذه الخاصية تحديد توقيتات وتواريخ انتهاء إلزامية للصلاحيات الممنوحة للمتعاونين الخارجيين يمكن تمديدها أو إلغاؤها بناءً على تقدير المستخدم، ويتم تنفيذها تلقائياً.

ملفات مفضلة

يقصد بهذه الخاصية أن يقوم المستخدم بتحديد مجموعات من الملفات والمجموعات المفضلة لديه، ويمنح الوصول إليها لمجموعة مفضلة من المتعاملين معه من العائلة أو العمل، والمطلوب فقط أن يحدد الملف أو المجلد، ويحدد اسم المجموعة.

الوضعية الداكنة

هي خلفية أو وضعية لونية تظهر عند استخدام «وان درايف»، على غرار ما يحدث في نظامي «أندرويد» و«آي أو إس» في الهواتف المحمولة.

الحماية والأمان

هي خاصية تتيح مجموعة إجراءات تحقق مزيداً من ميزات الأمان الشاملة، مثل تشفير الملفات وفحص الفيروسات ومراقبة الأنشطة المشبوهة، والحماية من برامج الفدية، وإيقاف فحص محتويات الملفات أو الصور بحثاً عن الإعلانات المستهدفة.