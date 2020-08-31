ساعة ذكية بتقنية لقياس الاكسجين بالدم وتخطيط القلب

المصدر: دبي- الامارات اليوم

أعلنت شركة "فيت بيت" الدولية المُدرجة في بورصة نيويورك ، عن إطلاق Fitbit Sense"، والمزوّدة بتقنيات لقياس نسب الاكسجين بالدم مع تقنية متقدمة لتتبع معدل ضربات القلب وتطبيق جديد لتخطيط القلب الكهربائي ، ومستشعر للنشاط الكهربائي للجلد (EDA) م ، لضبط مستويات التوتر والإجهاد، ومستشعر لقياس درجة حرارة الجلد حول المعصم وبطارية تدوم أكثر من 6 أيام5. وتقدّم الشركة فترة تجريبية مجانية لمدة 6 أشهر لخدمة Fitbit Premium، حيث يستطيع المستخدمون الاستفادة من مزايا لوحة المؤشرات الصحية الجديدة، بما فيها مراقبة تغير معدل نبضات القلب ومعدل التنفس وقياس تشبع الأوكسجين بالدم SpO2.

كما كشفت الشركة عن ساعة Fitbit Versa 3TM للعناية بالصحة واللياقة مع مزايا خاصة كنظام تحديد المواقع. وطورت الشركة أحدث أجهزتها المخصصة للتتبع مع إصدار Fitbit Inspire 2TM ، حيث عملت على زيادة عمر البطارية لأكثر من 10 أيام .