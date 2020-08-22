«سامسونغ» تطلق هاتفها اللوحي «غالاكسي نوت 20» في 70 دولة

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أعلنت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية للإلكترونيات أنها أطلقت هاتفيها اللوحيين الجديدين «غالاكسي نوت 20» و«غالاكسي نوت 20 ألترا» في نحو 70 دولة في أنحاء العالم.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أن مبيعات الهاتفين الجديدين بدأت في 70 دولة، منها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسيا وتايلاند وفيتنام وغيرها.

وأوضحت «سامسونغ» أن الهواتف الجديدة ستكون متاحة في 130 دولة بحلول منتصف سبتمبر المقبل، وقالت إن الأنشطة الترويجية لإطلاق الهاتفين تُقام في كل دولة اعتماداً على الوضع الصحي في ما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد بها.

وبحسب «يونهاب»، تشغل «سامسونغ غالاكسي» في كوريا الجنوبية، ستوديوهات في خمسة أماكن بالمناطق الرئيسة من العاصمة سيؤول لتقديم فرص تجربة الأجهزة الجديدة، وذلك منذ الثامن من الشهر الجاري.

وكانت طلبات الشراء المسبقة على «غالاكسي نوت 20» مماثلة لسابقه «غالاكسي نوت 10» رغم تداعيات جائحة «كورونا».

ويقدّم «غالاكسي نوت 20»، الذي يزن 192 غراماً ويأتي بسماكة 8.3 ملليمترات، وشاشة من نوع Super AMOLED Plus Infinity-0 بقياس 6.7 بوصات وبدقة 2400×1800 بكسل، وتحوي الشاشة ثقباً للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 10 ميغابكسل، وتدعم تقنية التركيز التلقائي الثنائي البكسل مع التصوير بزاوية 80 درجة.