عصابة رقمية تلاحق مسؤولين حكوميين بحملة تجسّس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف باحثون في «كاسبرسكي»، خلال تحقيق طويل بدأ في يناير 2019 واستهدف حملة تجسسية مستمرة أطلقتها عصابة رقمية تعرف بالاسم Transparent Tribe لتوزيع «تروجان» الوصول عن بُعد Crimson RAT، عن أن الحملة استهدفت مسؤولين عسكريين وحكوميين، بما يصل لأكثر من 1000 هدف في نحو 30 دولة خلال عام واحد فقط. وكانت الهجمات بدأت بإرسال مستندات Microsoft Office خبيثة إلى الضحايا عبر رسائل بريد إلكتروني تصيدية موجهة. وتمكنت «كاسبرسكي» من مراقبة تطوّر عصابة Transparent Tribe من خلال القائمة المحدّثة للمكونات التي تستخدمها، وعبر تتبّع الطرق التي تتنامى بها أنشطتها وتبدأ بها حملات تخريبية واسعة وتطوّر أدوات جديدة. وجاءت أفغانستان وباكستان والهند وإيران وألمانيا على رأس قائمة البلدان الأكثر تضرراً.