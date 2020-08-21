استخدام فيديو «تيك توك» خلفية حية للشاشة

المصدر: الامارات اليوم - دبي

تتسم مقاطع الفيديو التي يبثها تطبيق «تيك توك» TikTok بالطرافة والتجديد، ولهذا يرغب الكثيرون في الاحتفاظ بها واستخدامها كخلفية حية لهواتفهم. ويمكن للمستخدم أن يجعل هذه الصورة الحية خلفية لشاشة القفل في الهاتف، وأيضاً خلفية للشاشة الرئيسة، لكنها لن تعمل على الشاشة الرئيسة كصورة حية بل كصورة عادية، ففي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» تعمل الصور الحية فقط على شاشة القفل. على أي حال إذا كنت من المعجبين بتطبيق TikTok، اتبع الآتي لحفظ مقاطع الفيديو الخاصة به كخلفية حية لشاشة القفل على هاتف «آي فون»: افتح تطبيق TikTok على الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل نغمة موسيقية، وابحث عن الفيديو الذي تريده، ثم انقر فوق زر «المشاركة» Share الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل سهم يشير جهة اليمين قرب نهاية الشاشة، ومن ثم مرر داخل الصف الثاني من الخيارات، الموجود تحت وسائل المشاركة، حتى تصل إلى خيار «صورة حية» Live Photo وانقر فوقه، وعندها سيتحول الفيديو إلى صورة حية، وتجده ضمن تطبيق «الصور» Photos، وبعد ذلك توجه إلى تطبيق «الإعدادات» Settings ثم انتقل إلى قسم «الخلفية» Wallpaper، وانقر فوق خيار «اختيار خلفية جديدة» Choose a New Wallpaper، ثم فوق خيار صورة حية داخل القائمة، ومن ثم قرب الصورة وحركها بحسب رغبتك، وبعد الانتهاء انقر فوق زر «تعيين» Set ثم فوق خيار «تعيين شاشة القفل» Set Lock Screen.