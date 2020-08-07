موقع «بوكينج» يعتزم تسريح 25% من موظفيه حول العالم

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

تخطط شركة «بوكينج القابضة» لتسريح 25% من موظفيها حول العالم، نتيجة لانخفاض الطلب على السفر، إثر جائحة فيروس «كورونا».

وقالت الشركة إن «تسريح العمال المقترح في وحدتها، (بوكينج دوت كوم)، التي توظف نحو 4000 موظف سيبدأ في سبتمبر، بعد أن تنتهي الشركة من مشاوراتها مع مجالس العمل وممثلي الموظفين والمنظمات الأخرى ذات الصلة، حسبما أفادت شبكة (سي إن إن) الأميركية».

وأضاف متحدث باسم موقع الحجوزات في بيان: «إن أزمة (كوفيد-19)، دمّرت صناعة السفر، ومازلنا نشعر بالأثر، مع استمرار انخفاض حجم السفر بشكل كبير. في حين أننا قمنا بكثير لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الوظائف، نعتقد أنه يجب علينا إعادة هيكلة منظمتنا لتتوافق مع توقعاتنا لمستقبل السفر».