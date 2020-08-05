إضافة تعليقات إلى الملفات بصيغة PDF عبر «إيدج»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لا تتوقف المتصفحات الحديثة عن تقديم الميزات الجديدة لتحتفظ بولاء مستخدميها، في ظل المنافسة التي تجدها من متصفحات أخرى. ويحتوي متصفح «إيدج» من «مايكروسوفت» على العديد من الميزات التي تسهل على المستخدم عملية التصفح، وتساعده على إضافة ما يرغب فيه من علامات للصفحات المعروضة أمامه، لاسيما عند قراءة الكتب الإلكترونية أو الملفات المعدة بصيغة Pdf.

فنظراً إلى طبيعة هذا النوع من الملفات، فقد يحتاج المستخدم إلى إضافة علامة معينة أو كتابة تعليق محدد بجانب بعض العبارات. لذلك، إذا كنت تستخدم متصفح «إيدج» في قراءة الكتب الإلكترونية وملفات Pdf، فإنه يمكنك إضافة بعض العلامات أو كتابة تعليق معين داخل هذه الملفات، من خلال فتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «e».

افتح الكتاب الإلكتروني أو الملف المعد بصيغة PDF، ثم ظلل الجزء الذي ترغب في إضافة الملاحظات والتعليقات إليه، وهنا سيظهر أمامك أعلى النص الذي ظللته، شريط أدوات يضم مجموعة من الأيقونات.

انقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل قلم بجانبه حرف «A»، وبموجب ذلك ستظهر أمامك مجموعة من الألوان لتضيف لوناً مختلفاً على النص الذي ظللته فيسهل تمييزه بين محتوى الملف.

انقر بعد ذلك فوق الأيقونة التي تبدو في شكل مستطيل، لتضيف ملاحظة كتابية إلى هذا النص في النافذة التي ظهرت أمامك، ثم انقر فوق علامة التأشير أعلى يمين النافذة للتأكيد.

وأخيراً، انقر فوق أيقونة سلة المهملات في نهاية نافذة تسجيل التعليقات، لإلغاء التعليق.