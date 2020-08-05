التراجع عن حظر جهات الاتصال في «زووم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستدعي منصات التواصل أن يكون بمقدور المستخدم حظر من يرغب في من يتواصل معهم، حتى لا يصبح التواصل بالنسبة له مشقة وإزعاجاً دائماً. لذا يسمح تطبيق «زووم» Zoom الخاص بمؤتمرات الفيديو لمستخدميه بحظر من لا يفضلون التواصل معه. كما يتيح لهم أيضاً رفع الحظر عن هؤلاء الذين جدّت الحاجة للتواصل معهم. لذلك، إذا كنت من مستخدمي إصدار نظام التشغيل «ويندوز» من تطبيق «زووم»، فإنه يمكنك رفع الحظر عن البعض، من خلال فتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا الفيديو.

توجه بعد ذلك إلى أعلى يمين الشاشة وانقر فوق ترس الإعدادات الرمادي، ثم انقر داخل لوح القوائم الوارد يسار الشاشة فوق تبويب: «الدردشة» Chat.

ستظهر أمامك على يمين الصفحة نافذة جديدة، وهنا انتقل إلى القسم الأول فيها الخاص بـ«إعدادات المحادثة» Chat Settings.

انقر فوق زر: «إدارة المستخدمين المحظورين» Manage Blocked Users المجاور لخيار: Blocked Users لتظهر أمامك نافذة جديدة، وهنا اختر منها الشخص الذي ترغب في إيقاف حظره وانقر فوقه، ثم انقر فوق خيار: «إلغاء الحظر» Unblock في نهاية النافذة.