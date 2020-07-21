«أوديز» تطلق سماعة رأس ببرامج تشغيل متطورة

المصدر: كاليفورنيا ■د.ب.أ

أعلنت شركة «أوديز» الأميركية عن إطلاق سماعة الرأس Penrose الجديدة لأصحاب أجهزة «5 PlayStation» من «سوني»، و«Xbox Series X» من «مايكروسوفت». وأوضحت الشركة أن سماعة الرأس الجديدة تمتاز ببرامج تشغيل متطورة، وميكروفون فائق الجودة، واتصال لاسلكي 2.4 هرتز. وتتوافر سماعة الرأس الجديدة في موديلين؛ إذ يعمل الموديل الأول مع أجهزة الألعاب «4 PlayStation» و«5 PlayStation»، وكذلك أجهزة كمبيوتر «ويندوز» و«ماك»، فيما يعمل الموديل «Penrose X» مع أجهزة الألعاب «Xbox One»، و«Xbox Series X، وأجهزة الكمبيوتر «ويندوز».