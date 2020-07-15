لينوفو تطلق منصة العمل الاحترافية ThinkStation P620

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت لينوفو عن بدء مرحلة جديدة في حوسبة محطات العمل مع إطلاق ThinkStation P620 التي تشكل إضافة مهمة إلى محفظة منتجات الأجهزة البرجية، باعتبارها محطة العمل الاحترافية الأولى والوحيدة التي تعمل بمعالج Ryzen Threadripper PRO الجديد كلياً من شركة "إيه إم دي". وتقدم محطة العمل الجديدة مستويات غير مسبوقة من القوة والأداء والمرونة مجتمعة في منصة وحدة معالجة مركزية أحادية المقبس.

وتوفر محطة العمل ThinkStation P620 مستويات عالية من القوة والأداء بالإضافة إلى إمكانية التكوين لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل عميل بطرق لم تكن ممكنة سابقاً. وباعتمادها على معالج Ryzen Threadripper PRO منAMD، تقدم لينوفو محطة العمل الأولى والوحيدة مع 64 نواة وهي مواصفات جديدة على مستوى الصناعة. كما أن معالجات Threadripper PRO توفر سرعات معالجة تصل إلى 4.0 جيجاهرتز مع 128 ممراً لمنافذ معيار PCIe 4.0 ودعم ذاكرة تتضمن 8 قنوات. وبالإضافة إلى السرعة والمرونة، أصبح بحوزة عملاء لينوفو الآن عدد لا يضاهى من النوى لأعباء العمل المتعددة، والمعقدة، وعبر منصة أحادية المقبس مما يميزها عن محطات العمل المنافسة الثنائية المقبس.