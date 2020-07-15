«فيتبيت» تطلق تحديثاً لسوار اللياقة 4 Charge

المصدر: سان فرانسيسكو ■د.ب.أ

أعلنت شركة «فيتبيت» الأميركية عن إطلاق تحديث جديد لسوار اللياقة البدنية (4 Charge)، الذي تم طرحه في الأسواق، خلال مارس الماضي.

وأوضحت الشركة أن التحديث يتضمن العديد من الوظائف الجديدة، مثل وضع (Dynamic GPS) الجديد، حيث إنه إذا قام المستخدم بتفعيل هذا الوضع في الإعدادات، فإن السوار يستخدم مستشعر (GPS) في الهاتف الذكي الموجود في النطاق القريب. وأضافت أن مزايا هذه الوظيفة لا تقتصر على البيانات الدقيقة فحسب، بل إنها توفر شحنة بطارية سوار اللياقة البدنية أيضاً.