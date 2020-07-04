«إل جي» تقدّم سماعة لاسلكية ذاتية التعقيم

المصدر: سيؤول ■د.ب.أ

كشفت «شركة إل جي الكورية الجنوبية» النقاب عن سماعتها اللاسلكية Tone Free الجديدة، التي تتمتع بميزة التعقيم الذاتي. وأوضحت الشركة أنه يتم تطهير السماعة داخل الصندوق الخاص بها بواسطة الأشعة فوق البنفسجية، بفضل تقنية UVnano. ووفقاً للشركة المنتجة، فإنه يمكن قتل 99.9% من جميع الجراثيم، وهو أمر مهم بشكل خاص لسماعات الأذن. وتمتاز السماعة ببطارية تستمر في العمل ست ساعات، فيما يمكن لصندوق الشحن، شحن السماعة مرتين كاملتين. وتتم عملية اتصال السماعة عن طريق تقنية «بلوتوث 5» Bluetooth 5.0.