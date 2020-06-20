أخطاء «ويندوز 10» تُصيب برامج التصفّح باضطراب

المصدر: القاهرة ■الإمارات اليوم

كشفت آلاف الشكاوى التي قدّمها مستخدمو نظام تشغيل «ويندوز 10» الإصدار 2004، الذي تم طرحه رسمياً مطلع يونيو الجاري، عن ثلاثة أخطاء في النظام، تصيب متصفحات الويب الرئيسة «كروم»، «فايرفوكس»، و«إيدج» بالاضطراب، كما تسبب ازعاجاً كبيراً للمستخدمين، إذ يدفع متصفح «مايكروسوفت إيدج» للعمل تلقائياً دون إذن المستخدم، وفي حال شغّل المستخدم متصفح «كروم»، وسجل الدخول، فإن النظام يلغي هذه الخطوة، ويخرجه من البرنامج، في حين واجه مستخدمو «فايرفوكس» ظهور نافذتين من المتصفح، عند بدء تشغيله، إحداهما تظل تنبض باستمرار.

متصفح «إيدج»

وفقاً لما نشرته «شركة مايكروسوفت الأميركية» رسمياً على منتدى الدعم، فإنه ليس معروفاً حتى الآن سبب مشكلة متصفح «إيدج» الذي يعمل تلقائياً بمجرد تشغيل «ويندوز 10» الإصدار 2004، دون إذن المستخدم، وبصرف النظر عما يحدده المستخدم في صفحة إعدادات المتصفح داخل نظام التشغيل.

فالمشكلة ليست شائعة لدى جميع المستخدمين، ولذلك، ناشدت الشركة المستخدمين، مشاركة بيانات التشخيص من خلال أداة التعليقات الآمنة داخل المتصفح، لمساعدة المطورين لديها على فهم ذلك ومعالجته في أسرع وقت ممكن.

كما نشرت الشركة مجموعة من الخطوات التقنية، ونصحت المستخدمين باتباعها للتعامل مع المشكلة، حتى معرفة السبب الأساسي وعلاجه.

كما نشرت صفحة الدعم بعد ذلك سطوراً من الأوامر والأكواد التي يتعين على المستخدم الذهاب الى الصفحة والوصول اليها، ثم استخدامها في متابعة خطوات الحل، حتى النهاية، وتتضمن تعديلات في ملف سجل النظام «ريجيستري»، وإعادة تشغيل الكمبيوتر، وتسجيل الدخول أكثر من مرة.

متصفح «كروم»

مع تزايد البلاغات عن قيام «ويندوز 10» الإصدار 2004، بطرد مستخدمي متصفح «غوغل كروم» من البرنامج، بعد تسجيل الدخول، اضطرت «شركة غوغل الأميركية» للدخول على الخط، مؤكدة رصد المشكلة من قبل مسؤوليها خلال فترة اختبار «ويندوز 10»، وقبل طرحه رسمياً، إلا أنه لم يكن واضحاً في البداية ما إذا كانت المشكلة نابعة من متصفح «كروم» أو «ويندوز 10»، كما أنها لم تكن متكررة وشائعة، وبالتالي تم التغاضي عنها، واعتبارها خطأً عارضاً.

وقد أخذت «غوغل» الأمر على محمل الجد، بعدما ظهرت المشكلة بصفة متكررة على الكمبيوتر الخاص بأحد الخبراء في فريق بحثها، ما دفع الفريق لتحري المشكلة مرة أخرى، وانتهى الأمر بأن هناك احتمالاً بأن تتكرر المشكلة وتتسع خلال الفترة المقبلة، ليس مع «كروم» فقط، بل مع متصفح «إيدج» أيضاً.

كما أبلغ مستخدم عن حدوث هذا الخطأ وهو يستخدم نظام «ويندوز» الفرعي لنظام تشغيل «لينكس 2»، كاشفاً عن حل المشكلة عن طريق إعادة تثبيت «ويندوز» وإعادة تهيئة الكمبيوتر، وهنا قال خبراء «غوغل» إن السبب ربما يكون واجهة بروتوكول تطبيق حماية بيانات «ويندوز» المعروف باسم «دي بي إيه بي آي» من «مايكروسوفت».

متصفح «فايرفوكس»

ظهرت المشكلات الخاصة بمتصفح «فايرفوكس» في تقرير نشره موقع techdows.com المتخصص في التقنية، استعرض مشكلات العديد من مستخدمي المتصفح، بعد تثبيت «ويندوز 10» الإصدار 2004، منها مشكلات تعطل مستمرة، وظهور شريط أبيض فوق علامات تبويب المتصفح، وكذلك ظهور شاشتين معاً عند فتح المتصفح، واحدة فوق الأخرى، وإحداهما تنبض باستمرار في الجزء السفلي بالشاشات المضبوطة على تباين (1920 × 1080)، وفي الجزء العلوي بالشاشات المضبوطة على تباين شاشة (1440 × 900)، في أجهزة الكمبيوتر المزودة بوحدة تشغيل رسوميات طراز «جي تي إكس 1060 إف إي 6 جي بي» من «إنفيديا».

وقال مستخدم: «عند تشغيل المتصفح، يكون لدي نافذتان من (فايرفوكس)، وعندما أكبّر إحداهما على الشاشة السفلية، أحصل على شريط أبيض أسفل الشاشة العلوية».

من جانبها، علقت «شركة موزيلا الأميركية»، المنتجة لمتصفح «فايرفوكس»، قائلة إنها تتابع هذه الشكاوى، لمعرفة ما إذا كانت «فايرفوكس» هو السبب أم «ويندوز 10» الإصدار 2004، والعمل على حلها.

«مايكروسوفت» تعترف

اعترفت شركة مايكروسوفت الأميركية بحدوث المشكلات الثلاث، على منتدى الدعم الخاص بها techcommunity.microsoft.com، وأكدت أنها تفحص حالياً تلك المشكلات، داعية جميع المستخدمين الذين يواجهون أياً من المشكلات الى إبلاغها عبر تقرير مصحوب بلقطات شاشة توضح الخطأ كما يظهر فعلياً على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

كما طلبت من خبراء تقنية المعلومات، تمكين مشاركة البيانات التشخيصية من المتصفح، وجعلها متاحة لمتخصصي «مايكروسوفت»، للوصول إلى الجزء الأعمق من هذه المشكلات والعمل على حلها.