«موبفوي» تمنح سماعة «TicPods» ميزة حجب الضوضاء

المصدر: بكين ■د.ب.أ

أعلنت «شركة موبفوي الصينية» أن الموديل الجديد من سماعتها اللاسلكية TicPods، حصل على ميزة حجب الضوضاء.

وأوضحت الشركة أن سماعتها الجديدة توفر كذلك مشغلات بحجم 13 ملليمتراً، كما أنها تتمتع بحماية ضد التعرق ورذاذ الماء وفق معيار IPX5، مع دعم لمساعد «غوغل» الصوتي، و«أبل سيري».

وأشارت الشركة إلى أن السماعة الجديدة تتمتع بمدة تشغيل تبلغ خمس ساعات، تتقلص إلى 4.5 ساعات مع تنشيط وضع حجب الضوضاء.

وتزيد حقيبة الشحن وقت التشغيل إلى 21 ساعة، فيما تتم عملية الشحن عبر كابل USB-C. كما تدعم السماعة الاتصال عبر تقنية «Bluetooth 5.0»؛ إذ تحتوي كل سماعة على شريحة Bluetooth خاصة بها، بحيث يمكن أيضاً استخدام TicPods، كسماعة أحادية.

وتقدم «موبفوي» سماعتها اللاسلكية الجديدة بسعر 90 دولاراً (نحو 330 درهماً) تقريباً.