تقييد الحسابات المسيئة في «إنستغرام» عبر التعليقات

المصدر: الامارات اليوم

رغم أن التواصل الاجتماعي أحد أهم الملامح في العصر الرقمي، فإن الشبكات التي حرصت على تذليل كل العقبات لإتمام هذا التواصل، هي نفسها التي حرصت على تقديم الحلول لتجنب الإزعاج الذي ينتج عن التواصل مع المتطفلين.

ومن ذلك مثلاً، ما أقدمت عليه شبكة «إنستغرام»، أخيراً، من إضافة ملمح التقييد إلى خيارات تقليل التواصل مع الأشخاص المزعجين، وهو خيار يلجأ إليه البعض قبل اتخاذ قرار الحظر. وبموجب هذا الملمح يستطيع المستخدم إيقاف تلقي الرسائل من أصحاب الحسابات المسيئة، ومنع التعليقات غير الملائمة من الظهور، وتقليل مستوى التنمر الذي يتعرض له من أصحاب هذه الحسابات.

فإذا كنت من مستخدمي «إنستغرام» ورغبت في تفعيل ملمح التقييد، فإن بمقدورك القيام بذلك عبر أكثر من طريقة، منها مثلاً، ما يمكن أن يتم من خلال التعليقات باتباع الخطوات التالية: توجه إلى المنشور الذي يتضمن التعليق الذي ترغب في تقييد حساب صاحبه، قم انقر فوق خيار «عرض كل التعليقات» View All Comments، ومرر التعليق إلى اليسار إذا كنت تستخدم تطبيق «إنستغرام»، عبر هواتف «آي فون»، أو انقر مع التثبيت فوق التعليق في الهواتف العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، وبعد ذلك انقر فوق أيقونة المعلومات التي تبدو في شكل دائرة بداخلها حرف «i»، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «التقييد» Restrict وانقر فوقه، ومن ثم انقر فوق خيار «تقييد الحساب» Restrict Account.