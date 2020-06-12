«أبل» تطلق أساور جديدة لساعتها الذكية.. وأغطية لـ «آي فون»

المصدر: كوبرتينو - د.ب.أ

أعلنت شركة «أبل» عن إطلاق مجموعة جديدة من أساور الساعة الذكية «أبل ووتش» وأغطية جديدة للهاتف الذكي «آي فون» بألوان زاهية جديدة تناسب فصل الصيف.

وأوضحت الشركة أن إصدارWatch Pride Edition الجديد يضم أربعة أساور رياضية للساعة الذكية، يمكن الحصول عليها من متجر «آب ستور»، مشيرة إلى أن الأساور الرياضية الجديدة تأتي بألوان الرمادي الساحلي والبرتقالي «فيتامين سي» والأبيض ميرشوم والأزرق الكتاني.

ويبدو السوار الرياضي باللون البرتقالي «فيتامين سي» مشابها للسوار الرياضي «هيرميس»، الذي لا يتوافر إلا مع «ساعة أبل».

وكما هو معتاد فإن الأساور الجديد تتوافق مع جميع أجيال «ساعة أبل».

وإضافة إلى ذلك، كشفت «أبل» عن أغطية من السيلكون لهاتف «آي فون 11»، وكذلك الإصدار «آي فون 11 برو»، و«آي فون 11 برو ماكس» بألوان الأبيض ميرشوم والبرتقالي «فيتامين سي» والأزرق الكتاني.

وتعمل الأغطية الجديدة على حماية الهاتف من الجانب الخلفي والجوانب، حيث يتم حماية الجانب الأمامي ضد الصدمات والسقوط على الأرض من خلال بروز الغطاء قليلاً.