«هبلوت بيغ بانغ إي» تعوّل على التصميم الأنيق بدلاً من التجهيزات التقنية

المصدر: جنيف ■د.ب.أ

أعلنت «شركة هبلوت السويسرية» Hublot عن إطلاق ساعتها الذكية «Big Bang e» الفاخرة الجديدة.

وأوضحت الشركة المتخصصة في إنتاج الموديلات الفاخرة، أن الساعة الذكية الجديدة تعتمد على نظام التشغيل «Wear OS» من «غوغل»، ومعالج «Snapdragon Wear 3100» من «كوالكوم»، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي سعة (1) غيغابايت، وذاكرة فلاشية ePOP سعة 8 غيغابايت، فضلاً عن شاشة AMOLED قياس 1.2 بوصة وبدقة وضوح «390 x 390» بيكسل.

ولا توفر الساعة الذكية الجديدة من «هبلوت» تقنية LTE، أو حتى تقنية الجيل الخامس 5G، لكنها توفر شبكة «واي فاي» 802.11n (2.4 غيغاهرتز)، وتقنية «بلوتوث 4.2»، وكذلك تقنية اتصالات المجال القريب NFC، لكنها تفتقر إلى النظام العالمي لتحديد المواقع GPS.

كما لا تتضمن التجهيزات التقنية للساعة مستشعر التسارع، و«جيروسكوب»، والميكرفون، وقياس معدل نبضات القلب، ومستشعر SpO2، ولذلك يتعين على المستخدمين الرياضيين البحث عن موديلات أخرى.

وبدلاً من التجهيزات المتطورة، تعول الشركة على التصميم الأنيق لساعتها الذكية، التي تأتي في جسم مصنوع من مواد فاخرة وبتصميم أنيق للغاية. وأعلنت «هبلوت» عن طرح الساعة الذكية عبر موقع الإنترنت الخاص بالشركة؛ حيث يتوافر موديل «السيراميك الأسود» مقابل 5800 دولار (نحو 21.3 ألف درهم)، في حين تبلغ كلفة موديل «التيتانيوم الفضي» 5200 دولار (نحو 19.100 ألف درهم).