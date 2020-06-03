«إتش بي» تكشف عن نظارة واقع افتراضي جديدة

المصدر: بالو ألتو - د.ب.أ

كشفت شركة «إتش بي» عن نظارة واقع افتراضي جديدة، تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب والمستخدمين المحترفين، مشيرة إلى أن وزن النظارة الجديدة يبلغ نصف كيلوغرام. وأوضحت الشركة الأميركية أن النظارة الجديدة (Reverb G2) تدعم منصة Steam VR وتقنية الواقع المختلط «ويندوز Mixed Reality»، كما أنها تزخر بالعديد من التحسينات مقارنة بالطراز السابق. وأضافت أن نظارة الواقع الافتراضي الجديدة تعتمد على شاشتين LCD قياس 2.89 بوصة، وبمعدل تنشيط صورة 90 هرتز، وبدقة وضوح (2160 x 2160) بيكسل لكل منهما. وتعاونت «إتش بي» مع شركة «فالف» لتحسين العدسات والسماعات، التي تم تركيبها على مسافة بعيدة بعض الشيء من الأذن، وبالتالي فإنها أصبحت أكثر راحة أثناء الاستعمال.