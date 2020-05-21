«موفي» تُطلق «باور بانك» لاسلكياً جديداً

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أعلنت شركة «موفي» عن إطلاق «باور بانك» لا سلكي جديد بسعر يبلغ نحو 100 دولار (367 درهماً).

وأوضحت الشركة الأميركية أن الجهاز الجديد يأتي بسعة 10 آلاف مللي أمبير في الساعة، مع ميزة الشحن الذاتي لاسلكياً، وكذلك شحن الأجهزة الأخرى لاسلكياً.

وأضافت أن الـ«باور بانك» الجديد يشتمل على مقبس USB-C لشحن الأجهزة بقدرة 18 واط، مشيرة إلى أنه يتم استخدام المقبس نفسه لشحن الـ«باور بنك» ذاته.

وأفادت «موفي» بأن تجهيزات الـ«باور بانك» الجديد تشتمل أيضاً على «كيبل» USB-A، لافتة إلى أن جهازها الجديد مناسب بشكل خاص لمستخدمي «آي فون» لاحتوائه على مقبس Lightning.

وأشارت إلى أنه يمكن وضع الـ«باور بنك» على قاعدة شحن Qi خاصة به لإجراء عملية شحنه لاسلكياً، وكذلك شحن الأجهزة لاسلكياً بشرط توافقها مع معيار Qi مثل «سماعة أبل» التي يتم شحنها بقدرة 5 واط.