«موزيلا» تطلق الإصدار 76 من «فايرفوكس»

المصدر: ماونتن فيو ■د.ب.أ

أعلنت شركة «موزيلا» عن إطلاق الإصدار 76 الجديد من متصفح «فايرفوكس» الشهير، مشيرة إلى أن الإصدار الجديد يتضمن العديد من التحسينات لحماية الحسابات وكلمات المرور ومعالجة الصوت الأكثر تعقيداً. وأفادت «موزيلا» بأنها عملت في «فايرفوكس 76» على تحسين مدير كلمة المرور Lockwise قليلاً، حيث يتم تنبيه المستخدم مباشرة، عندما يتم تسريب البيانات من مواقع الـ«ويب»، لافتة إلى أنه إذا اعتمد المستخدم على كلمة المرور نفسها لحسابات عدة على الـ«ويب»، وإذا ظهر أحد الحسابات في تسريب البيانات، فإن وظيفة Lockwise تطلب تغيير كلمة المرور.