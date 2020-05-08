إضافة الحاسبة إلى شريط التعامل السريع في «وورد»

المصدر: الامارات اليوم

يتميز برنامج «وورد» بالكثير من الملامح التي لا ينتبه لوجودها معظم المستخدمين، حيث يحتوي على أدوات تسهل عليهم القيام بالكثير من الإجراءات والمهام دون الاضطرار للبحث داخل القوائم الأساسية والفرعية والإعدادات. ومن الميزات التي لا ينتبه لوجودها الكثيرون، ملمح الحاسبة المدمجة بالتطبيق، التي تساعد المستخدم في حل المعادلات بشكل صحيح داخل المستند. ويمكن للمستخدم الاستفادة من ميزات هذه الحاسبة بشكل سريع بعد إضافتها إلى شريط الأدوات السريعة في البرنامج عبر ما يلي: افتح البرنامج وتوجه إلى أعلى يمين شريط القوائم العلوي، وانقر فوق قائمة «ملف» File، ثم مرر داخل القائمة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب «الخيارات» Options وانقر فوقه، ثم مرر داخل اللوح الموجود يمين النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «شريط أدوات التعامل السريع» Quick Access Toolbar وانقر فوقه، وبعدها اختر كل الأوامر من النافذة المنسدلة، وحدد مكان «الحاسبة» Calculate، ثم انقر فوق زر «الإضافة» Add لإضافة الحاسبة إلى شريط أدوات التعامل السريع، وعندها انقر فوق زر «الموافقة» Ok للعودة للمستند، وستلاحظ ظهور دائرة رمادية صغيرة في أعلاه، وهنا ابدأ تدوين المعادلات الرياضية ثم قم بتظليلها، وبموجب ذلك سيتغير لون الأيقونة الموجودة في الأعلى، ويمكنك وقتها النقر فوقها ليقدم لك برنامج «وورد» الإجابة بسهولة.