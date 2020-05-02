تفعيل وظائف أيقونات الصفحة الرئيسة في Zoom

المصدر: الامارات اليوم

يجمع تطبيق Zoom بين ميزات مؤتمرات الفيديو، واجتماعات الويب والتراسل الجماعي في منصة واحدة سهلة الاستخدام، مع إمكانية تثبيته عبر أنواع مختلفة من الأجهزة، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المكتبية واللوحية.

ويعتمد التطبيق على الأيقونات في تسهيل العمل، لكن بعض المستخدمين الجدد لا يعرفون وظيفة هذه الأيقونات التي تظهر أمامهم على الشاشة الرئيسة للتطبيق. لذلك، إذا كنت أحد هؤلاء، فإنه يمكنك تتبع هذه الخطوات للتعرف إلى وظائف أهم هذه الأيقونات:

* افتح إصدار الويب من تطبيق Zoom، ثم سجل الدخول إلى حسابك.

* انقر فوق أيقونة «الصفحة الرئيسة» Home التي تبدو في شكل منزل أزرق يمين شريط القوائم أعلى الشاشة.

* ستظهر أمامك يسار الشاشة مجموعة أيقونات، وهنا انقر فوق أيقونة الكاميرا لتبدأ اجتماعاً جديداً New Meeting في الحال.

* انقر فوق رأس القائمة المنسدلة الموجودة أسفل أيقونة الكاميرا، لتشغيل الفيديو أو لاستخدام المعرف الشخصي الخاص بك في الاجتماعات اللحظية.

* انقر بعد ذلك فوق الأيقونة التي تبدو في شكل علامة الجمع، لـ«الانضمام» Join إلى اجتماع بدأ بالفعل.

* انقر فوق أيقونة التقويم لـ«جدولة» اجتماع ستعقده في وقت لاحق Schedule.

* انقر فوق أيقونة «تشارك الشاشة» Share Screen التي تبدو في شكل سهم يشير إلى الأعلى لتشارك الشاشة مع المجتمعين.