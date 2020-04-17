التعرف إلى مشروعية إضافة الأغاني إلى الفيديوهات

المصدر: الامارات اليوم

يحتاج محترفو نشر الفيديوهات عبر المنصّات الشهيرة، مثل منصّة «يوتيوب» إلى أن يتضمن الفيديو بعض الموسيقى أو الأغاني والمؤثرات الصوتية، التي تعزز من قيمة المحتوى وتضفي عليه بعض المرح، وتستكمل جوانب النقص. غير أن أصحاب أغنيات يرفضون تماماً أن يستخدمها مبدعو المحتوى في مقاطع الفيديو التي يعدونها، وبعضهم يسمح بهذا الأمر، لكن بشروط مالية معينة، والبعض الآخر لا يقبل استخدام أغانيه في بعض البلدان، في حين يتيح استخدامها في بلدان أخرى. فإذا كنت ممن يفضلون الاستعانة بالأغاني في الفيديوهات التي تنشرها عبر «يوتيوب»، فلابد أن تبحث أولاً عن مشروعية استخدام الأغنيات التي تستعين بها، حتى لا تتعرض لحظر النشر، وذلك باتباع الآتي: انقر فوق أيقونة ملفك الشخصي في أعلى يمين الشاشة ثم مرر داخل النافذة المنسدلة، وانقر فوق تبويب «مبدعي المحتوى»Creator Studio، ومن ثم مرر داخل القائمة الموجودة يسار الصفحة، وانقر فوق زر «إنشاء» Create الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا فيديو، وانقر ضمن القسم السابق فوق خيار «السياسات الموسيقية» Music Policies، وعندها ستلاحظ في الجانب الأيمن من الصفحة دليلاً يضم الأغنيات الشهيرة وسياسات النشر الخاصة بكل منها. وإذا كنت تبحث عن أغنية بعينها، يمكنك استخدام حقل البحث في أعلى يمين النافذة للوصول إليها مباشرة، ثم النقر فوقها للتعرف إلى سياسة النشر الخاصة بها.