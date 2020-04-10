تعديل إيماءات الإشارة والنقر على أجهزة «ماك»

المصدر: الامارات اليوم

مع انتشار استخدام لوح التتبع أو اللمس، بدأ الكثيرون الاعتماد عليه في تأدية العديد من الوظائف، وتفعيل الإجراءات المختلفة عند استخدام الحاسبات.

فمن خلال الحركة فوق هذا اللوح وباستخدام عدد معين من الأصابع، يمكن للمستخدم تنفيذ الكثير من المهام دون الاضطرار للدخول إلى الإعدادات الرئيسة والفرعية. لكن تذكر هذه الإيماءات الكثيرة ليس بالأمر السهل، فضلاً عن أنه أحياناً قد يقوم المستخدم دون قصد بتفعيل بعضها. لذا تقدم حاسبات «ماك» لمستخدمها إمكانية تعديل الإيماءات عبر الفأرة أو عبر لوح اللمس، بحيث يستخدم ما يرغبه منها فقط وبالطريقة التي يريدها، مع إمكانية إيقاف بعضها أيضاً لتجنب الإجراءات التي قد تحدث بطريق المصادفة. لذا إذا كنت من مستخدمي حاسبات «ماك»، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتعديل «الإيماءات» Gestures بما يتوافق مع رغباتك: انقر أيقونة «أبل»، ومن النافذة المنسدلة انقر تبويب «تفضيلات النظام» System Preferences، ثم اختر «لوح التتبع» Track Pad، وبموجب ذلك ستظهر نافذة جديدة، انقر داخلها فوق قائمة «إيماءات الإشارة والنقر» Point-And-Click في شريط القوائم أعلى الشاشة، لتشاهد في الجانب الأيسر من النافذة مجموعة من الإجراءات التي يمكن إتمامها من خلال إيماءات الإشارة، والنقر كاستخدام إصبعين في النقر، أو النقر من خلال إصبع واحد، يمكنك حذف علامة التأشير من المربع الموجود بجانب أيٍ منها لإيقاف عمله.

ويمكنك أيضاً تقليل سرعة النقرات وسرعة التتبع ومستوى الضغط بتحريك المؤشر الموجود تحت كل منها إلى الدرجة التي تفضلها.