إطلاق «بلاك بورد كولابوريت» للفصول الدراسية الافتراضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «بلاك بورد» عن إطلاقها بوابة الخدمة الذاتية في نظام «بلاك بورد كولابوريت»، التي تتيح لمؤسسات التعليم العالي حل الفصول الافتراضية وتطبيقه، إذ تقلل البوابة الوقت الذي تحتاجه المؤسسة منذ شراء النظام إلى حين تطبيقه، لتتم العملية في ساعات محدودة، وذلك استجابة لحاجة المؤسسات الملحة في جميع بقاع العالم إلى الانتقال السريع إلى وسائل التعليم والتعلم الإلكتروني، في إطار خطة الطوارئ على خلفية تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19». وقال المسؤول الرئيس عن شؤون العملاء ورئيس الأسواق العالمية في شركة «بلاك بورد»، لي بلاكمور: «ملتزمون بدعم التعليم في الإمارات والعالم للانتقال إلى وسائل التعلم الرقمية».