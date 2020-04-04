خيارات الضبط الإضافية للخرائط المتحركة في iMovie

المصدر: الامارات اليوم

يفضل الكثيرون إضافة الخرائط المتحركة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بالأسفار، كونها توثق مسار رحلاتهم، وتضفي عليها قدراً من الصدقية أمام من يشاهدونها من الأهل والأصدقاء. ويمنح تطبيق iMovie لمستخدمي أجهزة «ماك»، الفرصة لإضافة هذا النوع من الخرائط إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم، بل وضبطها وتعديل المسار فيها بما يتوافق مع اختياراتهم. ويتم ذلك للراغبين، بالنقر بشكل مزدوج فوق المقطع الذي تتوافر به الخريطة، ثم فوق الزر الذي يبدو في شكل منحنيين بين مربعي «المسار» Route في شريط الأدوات الموجود أعلى عارض الفيديو في التطبيق، لتغيير المسار، أو عكس الرحلة بين نقطتي البداية والنهاية.

انقر بعد ذلك فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لزر: Style في الجانب الأيمن من شريط الأدوات لتغيير نمط الخريطة. وهنا، تستطيع إظهار المسار والمدن، بإضافة علامة التأشير إلى المربع الصغير المجاور لخيار: «عرض الطريق والمدن» Show Route And Cities الموجود في القائمة المنسدلة الخاصة بالنمط Style.

ويمكنك أيضاً استخدام ملمح «التكبير»، بالنقر داخل المربع المجاور لخيار: Zoom In في نهاية قائمة النمط.