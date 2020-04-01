إضافة التسجيلات الصوتية إلى تطبيقات Keynote وPages

المصدر: الامارات اليوم

تثري الجداول والملفات الصوتية المحاضرات والعروض التقديمية، وتقدم للمستخدم طريقة إضافية للوصول إلى هدفه. ولذا سهلت «أبل» على مستخدمي أجهزتها إضافة الصوت إلى المحتوى من خلال تطبيقات عدة، يأتي على رأسها: تطبيق Pages وتطبيق Numbers وأيضاً تطبيق Keynote. ويمكنك إضافة الصوت إلى المحتوى باتباع هذه الخطوات: افتح التطبيق الذي تفضله من التطبيقات الثلاثة السابقة ثم افتح المستند الذي تريده. وانقر فوق أيقونة الجمع في أعلى الشاشة. ثم انقر فوق زر: الوسائط Media Button الموجود في أقصى اليمين ثم فوق خيار: التسجيل الصوتي Record Audio.

وبعدها انقر فوق زر التسجيل Record لتبدأ عملية التسجيل، ثم فوق زر التوقف Stop عندما تنتهي من تسجيل ما ترغب فيه. ويمكنك لاحقاً معاينة ما قمت بتسجيله أو تسجيل المزيد أو تعديل التسجيل، لذا عندما تشعر بالرضا عما سجلته، انقر فوق خيار: الإدراج Insert في أعلى يمين الشاشة. ويمكنك بعد ذلك تحريك أيقونة التسجيل الصوتي إلى المكان الذي ترغب فيه بالمستند.