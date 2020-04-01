تعديل إيماءات الإشارة والنقر عبر لوح التتبع والفأرة

المصدر: الامارات اليوم

مع انتشار استخدام لوح التتبع أو اللمس، بدأ كثيرون الاعتماد عليه في تأدية العديد من الوظائف وتفعيل الإجراءات المختلفة عند استخدام الحاسبات. فمن خلال الحركة فوق هذا اللوح وباستخدام عدد معين من الأصابع، يمكن للمستخدم تنفيذ الكثير من المهام دون الاضطرار للدخول إلى الإعدادات الرئيسة والفرعية. لكن تذكر هذه الإيماءات الكثيرة ليس بالأمر السهل، فضلاً عن أنه أحياناً قد يقوم المستخدم دون قصد بتفعيل بعضها. لذا تقدم حاسبات «ماك» لمستخدمها إمكانية تعديل الإيماءات عبر الفأرة أو عبر لوح اللمس، بحيث يستخدم ما يرغب فيه منها فقط وبالطريقة التي يريدها، مع إمكانية إيقاف بعضها أيضاً لتجنب الإجراءات التي قد تحدث بطريق المصادفة. لذا إذا كنت من مستخدمي حاسبات «ماك»، يمكنك اتباع هذه الخطوات لتعديل الإيماءات Gestures بما يتوافق مع رغباتك: انقر فوق أيقونة «أبل»، ومن النافذة المنسدلة انقر فوق تبويب: تفضيلات النظام System Preferences. وبعدها اختر لوح التتبع Track Pad، وبموجب ذلك ستظهر أمامك نافذة جديدة، انقر داخلها فوق قائمة: إيماءات الإشارة والنقر Point-And-Click في شريط القوائم أعلى الشاشة. وستشاهد في الجانب الأيسر من النافذة مجموعة من الإجراءات التي يمكن إتمامها من خلال إيماءات الإشارة والنقر كاستخدام إصبعين في النقر، أو النقر من خلال إصبع واحد، ويمكنك حذف علامة التأشير من المربع الموجود بجانب أيٍ منها لإيقاف عمله. كما يمكنك أيضاً تقليل سرعة النقرات Click وسرعة التتبع Tracking Speed ومستوى الضغط بتحريك المؤشر الموجود تحت كل منها إلى الدرجة التي تفضلها.